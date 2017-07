NEW YORK — Le quintuple champion du Super Bowl Tom Brady va pouvoir ajouter le titre d’auteur à son curriculum vitae.

La maison d’édition Simon & Schuster a annoncé jeudi qu’elle allait publier le premier livre du quart des Patriots de la Nouvelle-Angleterre en septembre. «The TB12 Method: How to Achieve a Lifetime of Sustained Peak Performance» (La méthode TB12: Comment passer sa vie au sommet de sa forme) est décrit par la maison d’édition comme une «bible pour les athlètes» dans laquelle Brady dévoile la recette de ses succès. Le livre va explorer le parcours de Brady vers un régime d’entraînement particulier.

Dans un communiqué, l’ancien choix de sixième ronde se qualifie de «sujet de recherche fascinant» sur les méthodes pouvant transformer un athlète.

Brady et les Patriots ont remporté un cinquième titre du Super Bowl en février en effaçant un retard de 25 points en deuxième demie face aux Falcons d’Altanta.