DÉTROIT — Anibal Sanchez a été efficace pendant six manches, Dixon Machado a cogné un premier circuit en carrière et ils ont aidé les Tigers de Detroit à vaincre les Giants de San Francisco 6-2, jeudi.

Sanchez (1-0) a enregistré une première victoire depuis le 23 août dernier. Il a accordé deux points et cinq coups sûrs tout en retirant huit frappeurs sur des prises.

Le droitier de 33 ans avait connu tellement d’ennuis en début de campagne qu’il avait été rétrogradé au niveau AAA. En quatre départs depuis son rappel, Sanchez affiche une moyenne de points mérités de 3,09.

Pour sa part, Machado a cogné son premier circuit à sa 146e présence au bâton en carrière. Âgé de 25 ans, il a réussi une claque de deux points en deuxième manche, ce qui donnait les devants 4-0 aux Tigers.

Du côté des Giants, Chris Stratton (0-2) a accordé cinq points et six coups sûrs en six manches et deux tiers. Il effectuait son premier départ en carrière dans les Ligues majeures.