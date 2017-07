SAINT-LOUIS — Luke Voit a cogné un circuit et produit trois points, aidant les Cardinals de St. Louis à battre les Marlins de Miami 4-3, jeudi.

Les Cardinals, qui avaient perdu leurs deux rencontres précédentes, et les Marlins ont ainsi partagé les honneurs de la série de quatre matchs.

Voit, qui a aussi frappé un double, et le troisième-but Jedd Gyorko ont cogné deux coups sûrs chacun. Les Cardinals ont accumulé huit coups sûrs en appui à Michael Wacha (6-3), qui a accordé deux points, six coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches et deux tiers. Il a retiré neuf frappeurs sur des prises.

Du côté des Marlins, Marcell Ozuna a frappé trois coups sûrs et produit trois points. Dee Gordon a volé deux buts et a marqué trois points.

Tom Koehler (1-4) a concédé trois points, quatre coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches. Il a retiré sept frappeurs sur des prises.