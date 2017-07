MIRABEL, Qc — Le golfeur ontarien Drew Nesbitt a trimé dur pour jouer la normale (72) en ronde finale, jeudi, ce qui lui a permis de remporter la Classique Acura par deux coups devant la recrue Vincent Blanchette.

Nesbitt, qui avait signé une carte de 67 en première ronde, a ainsi bouclé le tournoi avec un score cumulatif de 139 (moins-5) au club de golf Glendale.

Membre du Great Lakes Tour, Nesbitt a empoché la bourse de 7000 $ remise au gagnant.

Dave Lévesque (Château Bromont) a pris le troisième rang avec une fiche de 142 (moins-2).

Tim Alarie (Saint-Jérôme) a fait partie du groupe de cinq golfeurs qui ont retranché un coup à la normale. Les autres sont les frères Stephen et Michael Gonko, Sang Lee et Mark Hoffman.

«Il ne s’agit pas de ma première victoire, mais c’est de loin la plus importante de ma carrière», a confié le jeune golfeur de 22 ans.

À mi-chemin du parcours final, Nesbitt semblait voguer vers une victoire facile alors qu’il disposait d’une avance de six coups sur ses plus proches poursuivants. Mais il s’est rapidement retrouvé dans le pétrin. Il a amorcé le neuf de retour avec un boguey, avant de commettre un double boguey au 11e et deux autres bogueys aux 12e et 17e trous. Il a toutefois conclu sa ronde avec son sixième oiselet de la journée, au 18e trou.

À son troisième tournoi seulement chez les professionnels, Blanchette (Pinegrove) a signé une deuxième place lui valant 4200 $. Ce résultat survient quelques semaines seulement après avoir pris le sixième rang au Tournoi des Maitres Valeurs mobilières Desjardins et terminé cinquième au Tournoi sur invitations Desjardins.

«D’un tournoi à l’autre, je m’approche de mon objectif de savourer la victoire, a dit Blanchette. D’avoir aussi bien fait à mes deux derniers tournois, ça me met en confiance pour la suite des choses.»