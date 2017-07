NEW YORK — Les joueurs de troisième but Justin Turner et Mike Moustakas, des Dodgers et des Royals, ont été élus en ligne pour compléter les formations de la Nationale et de l’Américaine en vue du match des étoiles du baseball majeur.

Turner a reçu le nombre record de 20,8 millions de votes, dépassant les 19,7 millions accordés à Freddie Freeman en 2013.

Moustakas, élu par le même procédé en 2015, a récolté 15,6 millions de votes.

Turner a devancé le troisième but Kris Bryant, des Cubs de Chicago.

Le troisième but Anthony Rendon des Nationals a fini troisième, suivi du premier but Mark Reynolds, des Rockies, et du premier but Justin Bour, des Marlins. Ce dernier va participer au concours de circuits lundi.

Moustakas a battu dans l’ordre les arrêt-court Xander Bogaerts (Red Sox), Didi Gregorius (Yankees) et Elvis Andrus (Rangers), ainsi que le premier but Logan Morrison, des Rays.

Le match des étoiles sera présenté mardi à Miami.