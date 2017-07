CLEVELAND — Le gérant des Indians de Cleveland Terry Francona est resté hospitalisé, jeudi, et on ne sait pas à quel moment il pourrait obtenir son congé.

Francona a passé une troisième journée d’affilée à la Cleveland Clinic. Il a subi des tests pour qu’on trouve les causes des étourdissements qu’il a ressentis lors du dernier mois.

Francona, qui est âgé de 58 ans, a fait deux séjours à l’hôpital en juin. Il y est retourné mardi, environ une semaine après avoir commencé à porter un moniteur cardiaque.

Le président des Indians, Chris Antonetti, a dit mercredi que Francona devrait rester à l’écart du club pour quelques jours de plus. On n’en sait pas plus pour l’instant.

Francona en est à sa cinquième saison à la barre des Indians. Il est prévu qu’il dirige l’Américaine mardi lors du match des étoiles, à Miami, mais de tels plans restent à confirmer.

L’instructeur sur le banc Brad Mills est en charge des Indians en l’absence de Francona. Mills a été le gérant des Astros de Houston de 2010 à 2012.

Mills est un grand ami de Francona. Ils ont joué ensemble à l’Université de l’Arizona et Mills a fait partie du personnel de Francona à Philadelphie et à Boston avant de le rejoindre avec les Indians, il y a cinq ans.