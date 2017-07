MOSCOU — L’attaquant Mikhail Grigorenko a quitté l’Avalanche du Colorado et a signé un contrat de trois saisons avec le CSKA de Moscou dans la Ligue de hockey continentale (KHL).

Grigorenko était devenu joueur autonome sans compensation alors que son entente avec l’Avalanche était venue à échéance.

Grigorenko est arrivé dans la LNH en 2012 à titre de choix de première ronde, mais a eu de la difficulté à répondre aux attentes lors de ses trois saisons avec les Sabres de Buffalo et ses deux campagnes dans l’uniforme de l’Avalanche.

L’an dernier, Grigorenko a inscrit dix buts et 13 mentions d’aide en 75 matchs, et a totalisé 22 buts et 64 points en 217 matchs dans la LNH.

Le CSKA a aussi confirmé la signature du défenseur Nikita Nesterov, qui a passé la dernière saison avec le Canadien de Montréal et le Lightning de Tampa Bay. Nesterov a accepté une entente de trois saisons.

En 13 matchs avec le Canadien, Nesterov a récolté un but et quatre mentions d’aide, après avoir obtenu 12 points, dont trois buts, en 35 rencontres avec le Lightning.

En 132 matchs dans la LNH, Nesterov a inscrit 33 points, dont dix buts.