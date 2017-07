NEWARK, N.J. — Après avoir remporté le trophée des Présidents puis perdu au deuxième tour des séries de l’Association Est pour une deuxième année de suite, Marcus Johansson savait que les Capitals de Washington allaient devoir effectuer des changements.

Venant de connaître la meilleure campagne de sa carrière, le Suédois âgé de 26 ans ne s’attendait toutefois pas à être l’un de ceux qui quitteraient la capitale américaine.

Après avoir surpris de l’échange de dimanche dernier qui l’a envoyé aux Devils du New Jersey en retour de deux choix au repêchage, Johansson a affirmé vendredi qu’il avait hâte de faire ses preuves avec une équipe en reconstruction qui a terminé au dernier rang de son association le printemps dernier.

Johansson dormait quand l’échange a été annoncé et il admet qu’il a eu besoin de quelques instants pour comprendre ce qui venait de se produire.

«J’étais encore à moitié endormi quand je l’ai appris. J’étais d’abord sous le choc, j’essayais de comprendre ce qui venait de se produire, a-t-il raconté lors d’une téléconférence à partir de la Suède. Vous essayez de passer à travers tous les messages.»

Le directeur général des Devils, Ray Shero, a pu obtenir Johansson puisque les Capitals devaient dégager de l’espace sous le plafond salarial après avoir consenti un contrat de huit saisons et 62,4 millions $ US au centre Evgeny Kuznetsov.

Les Capitals ont aussi accordé de nouveaux contrats aux ailiers droits T.J. Oshie et Andre Burakovsky, au défenseur Dmitry Orlov et au gardien réserviste Philipp Grubauer.

«Je ne pensais pas changer d’adresse. Mais vous ne savez jamais vraiment ce qui peut se produire et il y avait beaucoup de joueurs qui avaient besoin d’un nouveau contrat», a reconnu Johansson.

Une fois le choc passé, Johansson s’est concentré sur les choses de base. Il s’est rappelé qu’il allait devoir vendre sa maison et déménager sa famille.

«Vous voyez ensuite tous les éléments positifs, les opportunités qui se présentent à vous quand vous changez d’environnement, a-t-il raconté. C’est une occasion d’écrire un autre chapitre en famille et au hockey. C’est une occasion de faire partie d’une organisation qui s’en va dans la bonne direction.»

Les Devils ne sont pas les Capitals. Ces derniers ont participé aux séries neuf fois lors des 10 dernières saisons, étant exclus seulement en 2014. Pour leur part, les Devils ont été exclus lors des cinq dernières saisons et leur fiche de 28-40-14 lors de la dernière campagne est leur pire en près de trois décennies.

«Le rôle de négligé ne me déplait pas, a mentionné Johansson. Je pense que nous avons une belle équipe. Si tout peut tomber en place, nous pouvons causer une surprise.»

Johansson a inscrit 24 buts et 34 aides la saison dernière et ses totaux de buts et de points représentent des sommets en carrière.

Les Devils compteront aussi sur le premier choix du dernier repêchage Nico Hischier et trois autres attaquants de pointe en Taylor Hall, Adam Henrique et Kyle Palmieri.

En revenant sur ses années avec les Capitals, Johansson reconnaît que la faiblesse de l’équipe aura été son incapacité à gagner les matchs importants. Ce printemps, ils ont encaissé un revers à domicile de 2-0 lors du match no 7 de leur série de deuxième tour face aux Penguins de Pittsburgh.

«Nous n’avons pas très bien joué lors de ce match, tandis que les Penguins ont probablement joué leur meilleur match, a indiqué Johansson. Et c’est ce qui fait la différence. Vous devez être à votre meilleur quand l’enjeu est important et nous ne l’avons pas fait.»