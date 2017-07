MINNEAPOLIS — Bartolo Colon a signé un contrat des ligues mineures avec les Twins du Minnesota.

Âgé de 44 ans et détenteur de 235 victoires en carrière, Colon avait été libéré par les Braves d’Atlanta la semaine dernière à la suite d’un revers face aux Padres de San Diego qui portait sa fiche à 2-8. Il affichait aussi une moyenne de 8,14 en 13 départs.

Les Twins ont indiqué que Colon allait bientôt se rapporter à leur club-école au niveau AAA.

Colon a connu du succès avec les Mets de New York entre 2014 et 2016, redevenant un des lanceurs les plus durables et populaires des Ligues majeures. Il a amorcé sa carrière en 1997 avec les Indians de Cleveland et a remporté le trophée Cy Young en 2005 avec les Angels de Los Angeles.