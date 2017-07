CLEVELAND — Carlos Carrasco n’a pratiquement rien donné aux Tigers de Detroit pour une deuxième fois en une semaine, menant les Indians de Cleveland vers une victoire de 11-2, vendredi soir.

Carrasco (10-3) a alloué deux points en sept manches pour remporter une cinquième décision consécutive. Il a également retiré 11 frappeurs sur des prises. Le lanceur des Indians n’avait concédé qu’un point en sept manches contre les Tigers, le 1er juillet.

Carrasco a également lancé une manche immaculée en retirant trois frappeurs sur des prises en seulement neuf tirs, en cinquième. Il est devenu seulement le deuxième lanceur de l’histoire des Indians à réaliser pareil exploit, après Justin Masterson (2014).

Lonnie Chisenhall a étiré les bras lors d’une troisième manche de cinq points des Indians contre Jordan Zimmerman, qui n’a pas connu la victoire depuis le 3 juin.

Michael Brantley a produit quatre points, Francisco Lindor a poussé trois coéquipiers au marbre et la recrue Bradley Zimmer a claqué une longue balle pour les Indians.

Red Sox 8 Rays 3

Dustin Pedroia, Jackie Bradley fils et Hanley Ramirez ont tous cogné un circuit, Drew Pomeranz a remporté un troisième départ de suite et les Red Sox de Boston ont vaincu les Rays de Tampa Bay 8-3.

Pedroia a claqué une longue balle de deux points lors d’une troisième manche de quatre points des siens. Bradley a quant à lui étiré les bras en solo en quatrième, aux dépens de Jake Odorizzi (5-4).

Ramirez a marqué un 1000e point dans les Majeures, en neuvième manche, à la suite de son circuit en solo.

Pomeranz (9-4) a limité les Rays à deux points en six manches de travail malgré qu’il ait accordé six coups sûrs et cinq buts sur balles.

Steven Souza fils a frappé un circuit en solo en septième manche pour les Rays, qui avaient battu Chris Sale lors du premier match d’une série de quatre, jeudi. Les Rays sont à cinq matchs et demi des Red Sox et du sommet de la section Est de l’Américaine.

Angels 0 Rangers 10

Cole Hamels a blanchi les Angels de Los Angeles pendant sept manches et deux tiers, Adrian Beltre a frappé une longue balle de trois points et les Rangers du Texas ont facilement gagné 10-0.

Hamels (4-0) n’a permis que trois simples, deux à Albert Pujols, et un but sur balles. Il a retiré six adversaires au bâton à son troisième départ depuis qu’il a quitté la liste des blessés, le 26 juin.

Hamels montre un dossier de 26-6 depuis qu’il s’est joint aux Rangers, le 31 juillet 2015. Son pourcentage de victoire de ,813 est le meilleur de l’Américaine durant cette période.

Ricky Nolasco (4-10) a été malmené et il a concédé huit points en une manche et deux tiers. Il a donné des circuits consécutifs à Beltre et à Rougned Odor. Il a amorcé le match alors qu’il n’avait pas accordé de point au cours de ses 15 dernières manches et un tiers.