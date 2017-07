WINNIPEG — Kamar Jorden a inscrit deux touchés et les Stampeders de Calgary ont battu les Blue Bombers de Winnipeg 29-10, vendredi soir.

Les Blue Bombers n’ont pas défait les Stampeders à Winnipeg depuis le 10 juillet 2009. Les Stampeders ont remporté 17 des 18 derniers affrontements, dont les sept derniers depuis 2015.

Jorden a réussi un touché sur une course d’une verge au début du deuxième quart et il a ajouté un majeur à la suite d’une passe de 21 verges de Bo Levi Mitchell, au quatrième quart. Il s’agissait du cinquième touché de la saison de Jorden.

Les Stampeders (2-0-1) ont marqué 16 points sur des revirements des Blue Bombers (1-1-0). Le secondeur Maleki Harris a retourné une interception sur une distance de 23 verges pour un touché. Rene Paredes a quant à lui réussi des placements de 17, 20 et 30 verges.

Le receveur des Blue Bombers Julian Feoli-Gudino a capté une passe de 20 verges de Matt Nichols pour un touché et le botteur Justin Medlock a envoyé un ballon entre les poteaux sur une distance de 24 verges. Il a porté à 24 sa série de placements consécutifs, un sommet en carrière.

Le demi défensif des Blue Bombers T.J. Heath a effectué deux interceptions, dont une qui a empêché les Stampeders de réussir un converti de deux points.

Mitchell a complété 22 de ses 34 passes pour des gains aériens de 332 verges. Il a lancé une passe de touché et il a été victime d’une interception. Nichols a pour sa part réussi 27 de ses 40 tentatives et il a amassé 267 verges par la voie des airs. Il a lancé une passe de touché et il a été intercepté deux fois.

Les Stampeders menaient 3-0 après le premier quart, mais les Blue Bombers ont pris les devants 10-9 à la demie.

Les visiteurs se sont donné une avance de 12-10 à la suite d’un placement de 20 verges de Paredes. Harris a ensuite intercepté Nichols et il a remonté le terrain sur 23 verges pour atteindre la zone des buts et porter la marque à 19-10.

Le quatrième quart s’est amorcé avec un touché de 21 verges de Jorden, après seulement 18 secondes d’écoulées, couronnant ainsi une séquence offensive de six jeux et 94 verges. Les Stampeders menaient alors 26-10.

Paredes a conclu le match en réussissant un placement de 30 verges.