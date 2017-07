WHITE SULPHUR SPRINGS, W.Va. — Sebastian Munoz a remis une carte de 68 (moins-2) et il possède une avance de deux coups après trois rondes à la Classique Greenbrier, samedi.

Le Colombien de 24 ans montre un pointage cumulatif de moins-14 sur le parcours du Old White TPC. La recrue du circuit de la PGA tente de devenir le premier golfeur à remporter ce tournoi après avoir mené d’un bout à l’autre.

Robert Streb, qui occupe la deuxième position à moins-12, a connu la meilleure ronde de la journée, tout comme Chad Campbell, et il a inscrit un 65 à sa carte.

La recrue Xander Schauffele et l’Américain Jamie Lovemark ont tous les deux joué 66 et ils se partagent la troisième place, à moins-11.

Kelly Kraft (67), Russell Henley (68) et Davis Love III (68) suivent à égalité au cinquième échelon, à moins-10. Âgé de 53 ans, Love tente de devenir le vainqueur d’un tournoi le plus âgé du circuit de la PGA.

Le Canadien Nick Taylor a remis une carte de 69 et il fait partie d’un groupe de trois golfeurs à égalité au huitième rang, à moins-8. Ses compatriotes David Hearn (70) et Graham DeLaet (71) occupent quant à eux les 13e et 16e places tandis que Mackenzie Hughes a joué 71 et il a glissé en 32 position.