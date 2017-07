PHILADELPHIE — Austin Hedges a produit le point de la victoire pour un deuxième match de suite, Jhoulys Chacin a lancé pendant six manches et un tiers et les Padres de San Diego ont défait les Phillies de Philadelphie 2-1, samedi.

Carlos Asuaje a ajouté un triple d’un point pour les Padres, qui ont gagné cinq de leurs six dernières parties.

Maikel Franco a étiré les bras et Tommy Joseph a placé deux balles en lieu sûr pour les Phillies, qui ont perdu cinq matchs de suite et sept de leurs neuf derniers.

Chacin (8-7) a alloué un point, trois coups sûrs et deux buts sur balles. Il a retiré six frappeurs sur des prises.

Aaron Nola (6-6) a égalé sa plus longue sortie en carrière en lançant pendant huit manches. Il a concédé quatre coups sûrs et deux buts sur balles en plus de retirer neuf adversaires au bâton.

Brandon Maurer n’a pas donné de point en neuvième manche et il a enregistré un 19e sauvetage cette saison.