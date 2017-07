ONEIDA, Wis. — Katherine Kirk a joué 65 (moins-7) en troisième ronde et elle s’est donné une priorité de quatre coups au sommet du classement de la Classique Thornberry Creek de la LPGA, samedi.

L’Australienne de 35 ans avait remis une carte de 63, vendredi, et elle montre un pointage cumulatif de moins-20. Kirk est en bonne position pour battre le record du circuit pour un tournoi de 72 trous.

Le record de la LPGA est de moins-27, établi en 2001 par Annika Sorenstam, au tournoi Standard Register Ping, et par Sei Young Kim, au tournoi Founders Cup, l’année dernière. Lorsqu’elle a établi cette marque, Sorenstam avait joué une deuxième ronde record de 59.

Kirk a réussi un oiselet, mais elle aussi commis deux bogueys lors des cinq premiers trous. Elle s’est cependant ressaisie en réussissant quatre oiselets de suite, lors des trous huit à 11, avant d’en ajouter un aux 13e, 15e et 17e trous. Kirk a remporté en 2010 le dernier de ses deux titres en carrière sur le circuit de la LPGA.

Ashleigh Buhai a bouclé le parcours en 65 coups et elle occupe la deuxième place, à moins-16. Ayako Uehara (65) et Jodi Ewart Shadoff (66) partagent quant à elles la troisième place, à moins-13.

Sept golfeuses suivent à moins-12.

Alena Sharp est la meilleure Canadienne après trois rondes. Elle a joué 70 pour une deuxième ronde consécutive et elle se retrouve à égalité au 23e rang, à moins-9. Ses compatriotes Brooke M. Henderson (69), Augusta James (69) et Samantha Richdale (71) occupent respectivement les 31e, 41e et 54e échelons, à égalité avec d’autres joueuses.