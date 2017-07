CHAMBERY, France — Chris Froome s’est accroché à son maillot jaune de meneur à l’occasion d’une journée punitive ponctuée de nombreux cols dans le massif du Jura, dimanche, à l’issue de la neuvième étape du Tour de France.

Cette étape a notamment emporté son principal coéquipier ainsi que son plus prochain poursuivant, victimes de chutes, mais il a survécu à des descentes ahurissantes qui ont atteint, à un certain moment, plus de 70 km/h.

Il s’agissait, sans l’ombre d’un doute, de l’étape la plus difficile des 21 prévues au programme du TDF. Et ce fut une étape essentielle dans la quête d’un quatrième titre de Froome. La dernière des sept descentes du jour a été le théâtre d’une chute à haute vitesse terrifiante de Richie Porte, qui occupait le cinquième rang du classement général — mais qui est maintenant exclu de la compétition.

Porte a raté un virage à droite et effectué quelques culbutes sur la chaussée avant de heurter de plein fouet un autre cycliste, Dan Martin, et de terminer sa course contre un muret gazonné.

Les cyclistes disposeront d’une journée de congé, lundi, avant de reprendre leurs activités dès le lendemain.