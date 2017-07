TORRE DEL GRECO, Italie — La Québécoise Karol-Ann Canuel a conclu la 10e et dernière étape du Tour féminin d’Italie en 16e position, dimanche, pour compléter la compétition au cinquième rang du classement cumulatif.

Canuel a fini à une minute et quatre secondes de la gagnante de l’étape, sa coéquipière au sein de l’équipe Boels-Dolmans Megan Guarnier. Cette dernière a complété la course de 124 km à Torre del Greco en trois heures, neuf minutes et 37 secondes.

«Ça s’est bien passé pour moi. J’étais un peu loin dans la dernière montée. Je l’ai donc prise à mon rythme. C’était vraiment une dure dernière journée avec la chaleur et le parcours difficile», a indiqué Canuel.

Au classement cumulatif, c’est une autre coéquipière de Canuel chez Boels-Dolmans, la Néerlandaise Anna van der Breggen, qui a été sacrée championne du Tour féminin d’Italie avec un temps total de 25 heures, 39 minutes et 43 secondes. Elle a devancé dans l’ordre l’Italienne Elisa Longo Borghini et la Néerlandaise Annemiek van Vleuten.

La cycliste d’Amos a terminé au cinquième rang avec un retard de 5:26 sur van der Breggen.