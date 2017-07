LAS VEGAS — Les Raptors de Toronto ont effectué deux transactions, expédiant DeMarre Carroll aux Nets de Brooklyn pour abaisser leur masse salariale, en plus de faire l’acquisition de C.J. Miles des Pacers d’Indiana contre Cory Joseph, selon trois personnes au courant de la situation.

Les Raptors ont accepté d’échanger Carroll tard samedi soir, puis l’ont rapidement remplacé en mettant la main sur Miles dimanche matin. Les personnes ont parlé à l’Associated Press sous le couvert de l’anonymat puisque les transactions n’ont pas été annoncées par les équipes.

Carroll doit toucher un total de 30 millions $ US au cours des deux prochaines saisons et les Raptors ont évité de devoir payer plusieurs millions de dollars en taxe de luxe en l’échangeant aux Nets. En retour, les Raptors ont obtenu des choix de premier et deuxième tours, ainsi que Justin Hamilton.

Miles a accepté un contrat de trois saisons et 25 millions $ avant d’être échangé aux Raptors.