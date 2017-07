CHICAGO — Francisco Cervelli et Andrew McCutchen ont couronné une poussée de 10 points en première manche avec des circuits consécutifs aux dépens de Jon Lester et ils ont aidé les Pirates de Pittsburgh à pulvériser les Cubs de Chicago par la marque de 14-3, dimanche.

Cervelli a produit cinq points et Jordy Mercer a frappé deux coups sûrs et produit trois points pour aider les Pirates à signer une cinquième victoire en six rencontres. Josh Harrison a ajouté une longue balle en neuvième et Chad Kuhl a accordé un point en trois manches lors d’un départ-surprise puisque Jameson Taillon était ennuyé par une grippe.

Les Pirates ont envoyé 15 frappeurs au bâton lors de leur manche la plus productive depuis le 17 mai 2009, quand ils avaient inscrit 10 points en septième manche face aux Rockies du Colorado.

Cervelli a claqué son troisième grand chelem en carrière après deux retraits en première. McCutchen a suivi avec son 17e circuit de la campagne, ce qui mettait fin à la journée de travail de Lester (5-6). Ce dernier a quitté le monticule sous les huées des 41 604 spectateurs présents au Wrigley Field.

La victoire est allée au dossier du releveur A.J. Schugel (1-0), qui a accordé un point en trois manches.

Padres 1 Phillies 7

Freddy Galvis a cogné deux des six circuits des siens, Jerad Eickhoff a blanchi ses rivaux pendant cinq manches et les Phillies de Philadelphie ont vaincu les Padres de San Diego 7-1.

Le voltigeur recrue Nick Williams a lancé le bal avec son premier circuit dans les Ligues majeures en deuxième manche.

Cameron Rupp a suivi deux frappeurs plus tard avec un autre circuit en solo, puis Galvis a ajouté une claque de deux points en troisième manche.

Odubel Herrera et Aaron Altherr ont respectivement claqué une longue balle en solo en sixième et septième manche. Galvis a réussi son deuxième circuit du match immédiatement après celui d’Altherr.

Eickhoff (1-7) effectuait un premier départ depuis le 17 juin après avoir soigné une blessure. Il a limité les Padres à cinq coups sûrs et un but sur balles et a retiré huit frappeurs sur des prises.

Les Phillies se sont payé un festin aux dépens de Trevor Cahill (3-3), qui a été débité de quatre points sur six coups sûrs, dont trois circuits, en cinq manches.

Mets 0 Cardinals 6

Tommy Pham, Paul DeJong et Luke Voit ont cogné des circuits, Lance Lynn a accordé seulement trois coups sûrs en sept manches sur le monticule et les Cardinals de St. Louis ont vaincu les Mets de New York 6-0.

Aucun coureur n’a atteint le deuxième but aux dépens de Lynn (7-6), qui a abaissé sa moyenne de points mérités à 3,61.

Trevor Rosenthal a retiré trois frappeurs sur des prises en huitième, puis John Brebbia a complété le blanchissage en neuvième pour les Cardinals, qui ont rejoint les Cubs de Chicago au deuxième rang de la section centrale de la Nationale.

Steven Matz (2-2) a accordé cinq points et sept coups sûrs en quatre manches et un tiers, son plus court départ depuis le 3 juin.

Braves 5 Nationals 10

Anthony Rendon a atteint les sentiers à quatre reprises et les releveurs des Nationals de Washington ont accordé seulement deux points en cinq manches et deux tiers dans une victoire de 10-5 face aux Braves d’Atlanta.

Rendon a produit et marqué deux points, alors que les deux équipes ont partagé les honneurs de la série de quatre rencontres. Les Nationals détiennent neuf matchs et demi d’avance sur les Braves au sommet de la section Est de la Nationale.

Le partant des Nationals Joe Ross a quitté la rencontre après un retrait en quatrième manche en raison d’une blessure.

Le releveur Matt Grace (1-0) a accordé deux points, dont un seul était mérité, en deux manches et deux tiers. Joe Blanton, Enny Romero et Matt Albers ont blanchi les Braves pendant une manche chacun.

Alors que les Nationals menaient par un, Rendon a ajouté un point d’assurance en septième. Il a soutiré un but sur balles, volé le deuxième but, atteint le troisième sur un mauvais relais du receveur Tyler Flowers, puis croisé le marbre sur un ballon-sacrifice de Matt Wieters.

Les Nationals ont ajouté trois points en huitième.