ST. PETERSBURG, Fla. — Brad Miller a brisé l’égalité en cognant un circuit de deux points en huitième manche et les Rays de Tampa Bay ont gagné 5-3, dimanche, ce qui leur a permis de remporter trois des quatre matchs de leur série face aux Red Sox de Boston.

Miller a joué les héros après deux retraits en claquant un tir de Joe Kelly (3-1) par-dessus le mur au champ centre. Kelly n’avait pas accordé de point à ses 23 dernières sorties, un record personnel.

La victoire est allée au dossier de Brad Boxberger (1-0), qui a étouffé une menace en début de huitième manche. Alex Colomé a provoqué les trois derniers retraits et a ajouté un 25e sauvetage à sa récolte.

Les Rays accusent maintenant trois matchs et demi de retard sur les Red Sox et le premier rang de la section Est de l’Américaine.

Dustin Pedroia a frappé un deuxième circuit en trois jours et son quatrième de la saison. Cette longue balle aux dépens de Chris Archer donnait les devants 3-2 aux Red Sox.

Mookie Betts a claqué une longue balle sur le troisième tir d’Archer dans le match, fracassant un record des Red Sox avec un 11e circuit en carrière en tant que premier frappeur du match pour son équipe.

Orioles 11 Twins 5

Adam Jones a cogné deux circuits et produit cinq points lors d’une performance de 15 coups sûrs des siens et les Orioles de Baltimore ont écrasé les Twins du Minnesota 11-5.

Ruben Tejada et Seth Smith ont frappé trois coups sûrs chacun pour les Orioles, qui ont signé une deuxième victoire de suite et partagé les honneurs de la série.

Max Kepler a claqué un double et un triple, tandis que Robbie Grossman a produit deux points pour les Twins, qui ont atteint la pause du match des étoiles avec une fiche de 45-43. C’est seulement la deuxième fois lors des sept dernières saisons que les Twins se retrouvent au-dessus de la barre de ,500 lors de la pause.

Ubaldo Jimenez (4-4) a oeuvré pendant cinq manches et a signé une troisième victoire en cinq départs. Il a accordé quatre points en deuxième manche, mais a bien fait autrement.

Kyle Gibson (5-7) a concédé sept points, neuf coups sûrs et deux buts sur balles en plus de quatre manches au monticule.

Brewers 5 Yankees 3

Travis Shaw et Stephen Vogt ont cogné des circuits et les Brewers de Milwaukee ont battu les Yankees de New York 5-3.

Les Brewers ont remporté neuf de leurs 11 dernières rencontres. Avec une fiche de 50-41, ils entament la pause du match des étoiles en première place de leur section pour la cinquième fois de l’histoire de la concession, avec cinq matchs et demi d’avance sur les Cubs de Chicago et les Cardinals de St. Louis dans la section centrale de la Nationale.

Les Yankees (45-41) n’ont pas remporté de série depuis celle du 9 au 11 juin et sont trois matchs et demi derrière la première place de la section Est de la Ligue américaine détenue par les Red Sox de Boston.

Shaw a claqué un circuit de trois points en première face à Masahiro Tanaka (7-8). Vogt a frappé un circuit en solo en deuxième, son quatrième depuis qu’il a été soumis au ballotage par les Athletics d’Oakland et réclamé par les Brewers il y a deux semaines.

Jimmy Nelson (8-4) a lancé durant plus de cinq manches et il a accordé trois points. Corey Knebel a effectué quatre retraits pour obtenir un sauvetage, son 14e en 18 occasions.

Clint Frazier a cogné un circuit pour les Yankees. Il s’agissait de sa deuxième longue balle en autant de matchs et sa troisième en sept rencontres depuis ses débuts dans les Majeures.