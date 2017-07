TORONTO — Carlos Correa a frappé deux circuits et produit cinq points, alors que les Astros de Houston ont fait voir des étoiles aux Blue Jays de Toronto dans une victoire de 19-1, dimanche.

C’est la première fois depuis le 24 juin 2004 face aux Devil Rays de Tampa Bay que les Blue Jays accordent 19 points dans un match.

Jose Altuve a été 3-en-4 avec un circuit, trois points produits et quatre points marqués pour les Astros, qui ont signé une sixième victoire en huit matchs.

Yuli Gurriel et Evan Gattis ont aussi frappé une longue balle chacun. Gattis a terminé le match avec quatre points produits à sa fiche.

Le partant des Blue Jays J.A. Happ (3-6) a accordé six points, dont seulement deux étaient mérités, sept coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches.

«Je suis déçu, a affirmé Happ. Je n’étais pas très bon aujourd’hui contre une équipe qui ne vous donnera pas de chance. C’est dommage.»

Ezequiel Carrera a privé les Astros du jeu blanc avec un circuit en solo en fin de neuvième manche.

«J’ai l’impression que nous jouons du bon baseball depuis un certain temps, a affirmé le premier-but Justin Smoak, qui représentera les Blue Jays au match des étoiles en compagnie du releveur Roberto Osuna. Nous affrontions une très bonne équipe et c’est bien d’avoir gagné deux matchs (sur quatre) au cours de la série.»

Une erreur de Josh Donaldson en deuxième manche a ouvert la porte aux Astros, qui ont marqué cinq points dans la manche.

Alors que les Astros menaient déjà 1-0, Gurriel a frappé un circuit avant qu’un mauvais relais de Donaldson permette à Springer d’atteindre les sentiers et d’éventuellement croiser le marbre. Altuve a ensuite claqué un circuit de deux points, puis Correa a suivi avec une longue balle en solo.

Correa a ajouté un simple d’un point en quatrième, creusant l’écart à 6-0.

Les Blue Jays ont menacé en fin de quatrième, remplissant les buts avec un retrait grâce à trois buts sur balles. Cependant, le partant des Astros Brad Peacock a fermé la porte en forçant Kevin Pillar et Ryan Goins à cogner des ballons.

Peacock (7-1) a blanchi les Jays pendant six manches, les limitant à cinq coups sûrs et autant de buts sur balles.

Les Astros ont malmené les releveurs des Blue Jays. Gattis a cogné un circuit de trois points contre Lucas Harrell en sixième manche.

Une autre erreur de Donaldson en septième manche a relancé l’offensive des Astros, qui ont marqué six points contre Aaron Loup et Ryan Tepera. Correa a notamment cogné son 20e circuit de la saison, une claque de trois points.

«Je me sentais bien au bâton aujourd’hui et j’espère poursuivre sur cette lancée en deuxième moitié de saison, a affirmé Correa, l’un des six membres de Astros qui ont été invités au match des étoiles, présenté mardi à Miami. De un à neuf dans notre formation, nous pouvons faire des dégâts. Nous l’avons prouvé aujourd’hui contre une bon lanceur comme Happ.»

Les Astros ont marqué quatre autres points en neuvième aux dépens de Joe Biagini.