LONDRES — La championne des Internationaux de France Jelena Ostapenko peut rêver d’un autre titre majeur à Wimbledon.

La Lettone âgée de 20 ans, qui a remporté son premier titre en carrière à Roland-Garros le mois dernier, a vaincu la quatrième tête de série Elina Svitolina 6-3, 7-6 (6) sur le court no 12 pour accéder aux quarts de finale.

Ostapenko menait 5-2 au deuxième set, mais elle a été victime d’un bris et a provoqué le bris d’égalité. Elle a scellé l’issue du match à sa huitième tentative.

La lauréate de deux titres du Grand Chelem, Svetlana Kuznetsova, et Magdalena Rybarikova ont aussi poursuivi leur route en quarts de finale.

Le deuxième lundi à Wimbledon est sans contredit la journée la plus occupée de la saison. Les 16 matchs de huitièmes de finale sont présentés la même journée au All England Club, et à l’issue de ce processus huit tennismen et huit dames accéderont aux quarts de finale.

Venus Williams, quintuple championne de Wimbledon, affrontera l’espoir de 19 ans Ana Konjuh sur le court central. Andy Murray la suivra ensuite dans le stade, avant de céder lui-même la place à Roger Federer.

Sur le court no 1, Johanna Konta était la tête d’affiche, suivie de Rafael Nadal et Novak Djokovic, respectivement.

Kuznetsova a disputé le premier match lundi, et elle a facilement battu Agnieszka Radwanska 6-2, 6-4.

Rybarikova, qui avait pris la mesure de Karolina Pliskova au deuxième tour, a disposé de la Croate Petra Martic 6-4, 2-6, 6-3 et atteint les quarts de finale à Wimbledon pour la première fois de sa carrière.