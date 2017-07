BERGERAC, France — Chris Froome a décrit les suggestions à l’effet qu’il avait volontairement bousculé son adversaire Fabio Aru pendant une étape du Tour de France comme étant «loufoques».

Froome, qui dispose d’une avance de 18 secondes sur Aru après neuf étapes, a déclaré pendant la première journée de repos lundi qu’il avait commis une seule erreur.

De nombreux observateurs croient que le Britannique a volontairement bousculé Aru pour venger la décision du champion italien de lancer une attaque au moment où Froome éprouvait un problème mécanique dans l’ascension du mont du Chat.

«C’était évident que je devais changer de vélo et il semble que Fabio Aru ait décidé d’accélérer à ce moment, a expliqué Froome dans un communiqué émis par l’équipe Sky. Je crois qu’il existe une loi non écrite dans le peloton qui stipule que si le meneur de la course éprouve un ennui quelconque qui l’empêche de poursuivre, alors le groupe doit éviter d’en tirer profit.»

Froome a éventuellement rattrapé Aru, mais il a dit que le contact avec le cycliste d’Astana était accidentel.

«Après avoir rattrapé le groupe, nous sommes entrés dans une épingle et j’ai perdu mon équilibre et dérivé vers la droite, a-t-il évoqué. Aru s’est retrouvé là au même moment et il a glissé lui aussi. C’était un accident et je crois que Fabio était le premier à le reconnaître. Je me suis excusé immédiatement, sur la chaussée.

«Toute suggestion à l’effet que c’était un geste délibéré est complètement loufoque.»

L’étape de dimanche vers Chambéry a été ponctuée de nombreuses chutes. Parmi ceux qui n’ont pu rallier l’arrivée se trouve le coéquipier de Froome, Geraint Thomas, qui a dû déclarer forfait en raison d’une fracture du pelvis et de la clavicule, en plus d’une commotion cérébrale.

«C’est un coup très dur à encaisser pour l’équipe», a reconnu Froome.