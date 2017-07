SILVERSTONE, Royaume-Uni — L’avenir du Grand Prix d’Angleterre à Silverstone est menacé après que les propriétaires du mythique circuit se soient prévalus de l’option de se retirer de l’entente avec la Formule 1.

Le ‘British Racing Drivers Club'(BRDC) a indiqué que le Grand Prix d’Angleterre de 2019 sera le dernier à Silverstone, à moins que le nouveau propriétaire de la F1, Liberty, ne réduise les frais pour présenter l’épreuve.

Le BRDC a indiqué qu’en 2015 il avait perdu 2,8 millions de livres sterling (environ 4,6 millions $CAN) et 4,8 millions de livres (7,97 millions $) l’an dernier. Les coûts de présentation de l’épreuve ont bondi de 11,5 pour cent en 2015 pour s’établir à 16,2 millions de livres (26,9 millions $). Les organisateurs de la course ont précisé que les coûts de présentation de l’épreuve passeront à 25 millions de livres (41,5 millions $) d’ici 2026 — la dernière année du contrat actuel.

L’organisation a ajouté «qu’elle n’est plus rentable financièrement… dans les paramètres actuels».