BROOKLYN, N.Y. — Le gardien de but Kristers Gudlevskis a accepté l’offre de contrat d’un an à deux volets des Islanders de New York, a révélé l’organisation par voie de communiqué mardi.

Gudlevskis avait été acquis du Lightning de Tampa Bay le 1er juillet, en retour de l’attaquant Carter Verhaeghe.

Gudlevskis, qui est âgé de 24 ans, a présenté une fiche de 15-10-11 la saison dernière avec une moyenne de buts alloués de 2,65 et un pourcentage d’arrêts de 89,7 en 37 rencontres avec le Crunch de Syracuse, dans la Ligue américaine de hockey (AHL). Le Letton, natif de Aizkraukle, a aussi disputé un match avec le Lightning la saison dernière.

Il avait été choisi en cinquième ronde, 124e au total, par le Lightning lors du repêchage de la LNH en 2013. En trois matchs en carrière dans la LNH avec l’équipe floridienne, Gudlevskis a présenté un dossier de 1-0-1, une moyenne de 1,37 et un pourcentage d’arrêts de 95,9.

Gudlevskis s’était notamment fait remarquer sur la scène internationale lors des Jeux olympiques de Sotchi en 2014.