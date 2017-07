TAMPA, Fla. — Chris Carter est passé de champion frappeur de la Ligue nationale à joueur à la recherche d’un emploi.

Les Yankees de New York ont indiqué mardi qu’ils avaient libéré le joueur de premier but âgé de 30 ans, qui a connu sa part d’ennuis en première moitié de saison. Carter a frappé pour une moyenne de ,201 avec huit circuits, 26 points produits et un taux de présence sur les sentiers de ,284 en 208 présences à la plaque.

Carter frappait pour ,222 avec les Brewers de Milwaukee la saison dernière et il avait établi des sommets personnels avec 41 longues balles et 94 points produits en 160 matchs. Il avait également terminé la campagne à égalité avec le frappeur de puissance des Rockies du Colorado Nolan Arenada au chapitre des circuits dans la Ligue nationale.

Carter était devenu joueur autonome en décembre après que les Brewers eurent choisi de ne pas lui faire d’offre pour 2017, et il avait accepté celle des Yankees pour 3,5 millions $US. Il aurait empoché 100 000 $ en bonus de performance s’il avait effectué 250 présences au bâton.

Les Yankees avaient désigné pour assignation Carter le 4 juillet — c’était la deuxième fois cette saison qu’ils retiraient son nom de leur formation de 40 joueurs —, et ils l’ont libéré lundi. Les Yankees devront lui verser le reste de son salaire; une autre équipe pourrait lui offrir un contrat pour le reste de la saison, en fonction du salaire minimum prévu dans le Baseball majeur qui s’établit à 535 000 $.