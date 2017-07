TORONTO — S.J. Green, Solomon Elimimian et Victor Butler ont été nommés les joueurs de la semaine dans la Ligue canadienne de football (LCF), mardi.

Green, l’ex-demi inséré des Alouettes de Montréal, a poursuivi son excellent début de campagne et a connu l’une de ses meilleures performances en carrière, samedi, dans la victoire des Argonauts de Toronto face au Rouge et Noir d’Ottawa. Green a capté 10 passes pour 210 verges — un sommet personnel — et un touché pour aider les Torontois à venir de l’arrière pour l’emporter 26-25.

L’ancien de l’Université South Florida a notamment capté une passe de touché de 55 verges du quart-arrière Ricky Ray, au troisième quart, pour permettre aux Argos de prendre les devants 13-12. Green a réussi plusieurs autres attrapés importants, dont des réceptions de 28 et de 23 verges au deuxième quart, et une autre de 38 verges, après son touché, au troisième quart.

Il occupe le deuxième rang de la LCF au chapitre des verges sur des réceptions en 2017 avec 367, et il mène son équipe en ce qui a trait aux attrapés avec 19. Il s’agit d’un deuxième titre de joueur de la semaine pour Green en 2017. Il avait aussi reçu cet honneur lors de la première semaine d’activités.

Pour sa part, Elimimian a été un pilier de l’unité défensive des Lions de la Colombie-Britannique jeudi dernier, alors qu’ils ont signé leur deuxième victoire de la saison en vertu d’un gain de 23-16 aux dépens des Alouettes.

Elimimian a égalé une marque personnelle et le record d’équipe des Lions — un record dont il était déjà le détenteur — en réussissant 15 plaqués défensifs au cours d’un même match, soit un plaqué défensif de moins que le record de la LCF détenu par Reggie Hunt.

De son côté, à seulement son troisième match dans la LCF, Butler a fourni un effort constant pour aider les Argonauts à revenir de l’arrière et à battre le Rouge et Noir samedi dernier.