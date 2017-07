MIAMI — Les circuits et retraits au bâton étant légion et la durée des matches s’étirant, le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, se dit ouvert à des changements concernant le jeu sur le terrain.

Manfred a dit que les longues balles prennent de plus en plus de place à l’attaque, et aussi qu’il y a une hausse importante du recours aux releveurs.

L’hiver dernier, les ligues majeures ont proposé une limite de 20 secondes entre les tirs et une diminution du nombre de visites au monticule par les receveurs, notamment. La seule mesure adoptée a été de permettre un signal pour que les buts sur balles intentionnels soient accordés sans lancer.

Manfred dit être à l’ouvert à l’idée d’une approche plus agressive. Le baseball majeur a le pouvoir d’imposer les propositions qui ont été rejetées à ce point-ci.

Le numéro 1 de l’Association des joueurs, Tony Clark, a simplement dit que son personnel est impliqué dans les discussions.