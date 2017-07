MIAMI — Le commissaire Rob Manfred estime qu’Aaron Judge est le genre de joueur qui peut devenir le visage du baseball, le décrivant comme «phénoménal».

«Il n’y a pas d’autre mot, a dit Manfred. Il a énormément de talent sur le terrain et en dehors, il a une personnalité très attirante.»

La recrue des Yankees domine le baseball majeur avec 30 longues balles. Lundi, c’est Judge qui a triomphé lors du concours de circuits.

L’Américaine peut créer l’impasse

La Ligue américaine peut niveler le score en l’emportant au Marlins Park, mardi soir.

Avec quatre victoires de suite depuis 2013, l’Américaine a réduit l’avance de la Nationale à 43-42 lors des classiques annuelles. Deux matches n’ont pas fait de vainqueurs.

La Ligue américaine a dominé au fil des deux dernières décennies, affichant un rendement de 16-3-1.

Possiblement des annonces bientôt pour les sites des matches après 2019

Le baseball majeur pourrait bientôt attribuer plusieurs matches des étoiles à venir.

Les éditions de 2018 et 2019 se tiendront à Washington et à Cleveland. Les Cubs de Chicago et les Dodgers de Los Angeles ont bien hâte que ce soit leur tour. Les Cubs ont accueilli le match le plus récemment en 1990, tandis que les Dodgers n’ont pas été les hôtes de l’événement depuis 1980.

Manfred a laissé planer qu’il pourrait annoncer en même temps où seront présentés les matches de 2020, 2021 et 2022.