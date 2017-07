LOS ANGELES — Ryan Lochte participera à une compétition de ‘USA Swimming’ cette semaine pour la première fois depuis sa suspension de 10 mois imposée pour son écart de conduite pendant les Jeux olympiques de Rio de Janeiro l’été dernier.

L’athlète âgé de 32 ans participera à la compétition sur invitations de Los Angeles, qui se mettra en branle jeudi sur le campus de l’Université Southern California (USC), là où il s’entraîne au sein du ‘Trojan Swim Club’.

Lochte, qui a obtenu six médailles d’or olympiques en carrière, est inscrit au 50 m et 100 m style libre, ainsi qu’au 200 m QNI. Son temps de 48,16 secondes au 100 m libre et celui d’une minute et 54,00 secondes au QNI sont les meilleurs de sa catégorie.

L’Américain n’a pu participer aux récents Championnats américains de natation, et en conséquence il a été écarté des Championnats du monde qui auront lieu à compter du 23 juillet à Budapest, en Hongrie. Sa suspension est arrivée à échéance le 30 juin.