LONDRES — Novak Djokovic songe à prendre une pause du tennis, car une opération au coude droit est maintenant envisagée.

Le lauréat de 12 titres du Grand Chelem en carrière, qui a triomphé à trois reprises à Wimbledon, s’est retiré de son match en quarts de finale contre Tomas Berdych au All England Club mercredi. Il a dit que son coude lui causait de la douleur depuis un an et demi.

«Je ne veux pas entrer dans les détails, a dit Djokovic après avoir lancé la serviette alors qu’il tirait de l’arrière 7-6 (2), 2-0. Je vais discuter avec des spécialistes, comme c’est le cas depuis un an environ, afin de trouver la meilleure solution pour traiter le problème et le régler, afin de trouver une solution à long terme.»

À la fin de sa conférence de presse, alors qu’il discutait en serbe et que ses propos étaient traduits par un interprète, Djokovic a fait allusion au fait qu’il pourrait prendre une longue pause.

Ce serait une première pour Djokovic, qui est l’un des meilleurs tennismen du circuit depuis une décennie. Il a gagné le premier de ses six titres aux Internationaux d’Australie en 2008, et a gagné quatre titres majeurs consécutifs entre le tournoi de Wimbledon en 2015 et les Internationaux de France de l’an passé.

Depuis, il n’a rien gagné.

«Les spécialistes avec lesquels je discute n’ont pas été très clairs; ils ont parlé d’intervention chirurgicale, de différentes options. Personne n’a été clair quant à savoir ce qui doit être fait, a dit Djokovic. Ouais, j’imagine qu’une pause est maintenant envisageable.»