VANCOUVER — Les Lions de la Colombie-Britannique ont libéré le botteur Swayze Waters, mercredi.

Waters avait signé un contrat d’un an avec les Lions en février, mais il a été ennuyé par une blessure au quadriceps pendant le camp d’entraînement et il n’a pas été utilisé au cours des trois premières semaines de la saison 2017.

La recrue Ty Long a obtenu le mandat d’effectuer les bottés de précision et de dégagement pendant le camp d’entraînement et l’entraîneur-chef et directeur général Wally Buono a décidé de conserver ses services.

Waters a passé quatre saisons en tant que botteur pour les Argonauts de Toronto avant de signer un contrat avec les Panthers de la Caroline, dans la NFL, pendant la saison morte 2016. Il a été libéré en août.

Âgé de 30 ans, Waters, qui est originaire du Mississippi, a remporté la coupe Grey en 2012. Il a également été nommé le meilleur joueur des unités spéciales de la Ligue canadienne de football, en 2014. Il avait raté une bonne majorité de la saison 2015 en raison d’une blessure à la hanche.