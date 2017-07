LONDRES — Garbine Muguruza a pulvérisé la Slovaque Magdalena Rybarikova 6-1, 6-1 en demi-finales du tournoi de Wimbledon, jeudi, sur le court central.

L’Espagnole a gagné les cinq premiers jeux du premier set, et elle n’a été confrontée qu’à une seule balle de bris — qu’elle a sauvée. Elle a ensuite brisé Rybarikova à deux reprises en début de deuxième set et a rapidement pris les commandes 4-0. Le match s’est conclu après seulement une heure et quatre minutes de jeu.

Muguruza a maintenant une fiche de 3-0 en demi-finales d’un tournoi du Grand Chelem.

Rybarikova participait à un match de demi-finales dans un tournoi majeur pour la première fois. La joueuse qui occupe le 87e échelon au monde était la quatrième joueuse la moins bien classée de l’histoire à atteindre le carré d’as au All England Club.

Cependant, la Slovaque a commencé le match de jeudi avec une fiche de 18-1 sur le gazon cette saison, et elle a notamment atteint les demi-finales à Nottingham. Elle a également gagné deux tournois mineurs.

Muguruza, qui est âgée de 23 ans, participe au tournoi de Wimbledon pour la cinquième fois déjà. C’est elle qui a perdu le moins de jeux depuis le début du tournoi, soit 39.

La 15e tête de série a déjà remporté un titre majeur en carrière, aux Internationaux de tennis de France.

Muguruza participera à sa deuxième finale en carrière à Wimbledon, deux ans après s’être inclinée devant l’Américaine Serena Williams. Elle y affrontera la gagnante du match entre l’Américaine Venus Williams et la Britannique Johanna Konta.

Williams espère participer à sa neuvième finale en carrière sur la pelouse londonienne — et sa première depuis 2009. L’Américaine, qui est âgée de 37 ans, présente un dossier de 8-1 en demi-finales à Wimbledon.

De son côté, Konta participe aux demi-finales à Wimbledon pour la première fois de sa carrière.