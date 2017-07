MONTRÉAL — L’Impact de Montréal a annoncé jeudi avoir fait l’acquisition du défenseur latéral gauche jamaïcain Shaun Francis des Earthquakes de San Jose, en retour d’un choix de deuxième ronde au SuperDraft de 2018 ou de 50 000 $US en montant d’allocation générale en janvier 2018, selon certaines statistiques de la saison 2017.

Francis, qui est âgé de 30 ans, dispute une huitième saison en MLS. Il a disputé 98 matchs, dont 81 départs, et passé 7323 minutes sur le terrain en saison régulière depuis 2010.

Après avoir été repêché par le Crew de Columbus, où il est effectué un séjour de trois saisons, il s’est joint au Fire de Chicago en 2013. Il a ensuite pris la direction de San Jose en prévision de la saison 2014, et y a joué 69 matchs, dont 59 comme partant, pour 5305 minutes de jeu. Cette saison, il a été titulaire lors des huit matchs qu’il a joués.

Francis représente actuellement la Jamaïque dans le tournoi de la Gold Cup aux États-Unis.

«Nous sommes heureux de faire l’acquisition de Shaun. Il nous donnera une option supplémentaire dans l’effectif comme latéral gauche, a déclaré le directeur technique de l’Impact Adam Braz. Il a de l’expérience tant en MLS qu’au niveau international, sans toutefois prendre une place de joueur étranger.»

Cette décision survient après que le onze montréalais eut perdu les services du défenseur latéral gauche Ambroise Oyongo, qui s’est blessé au genou au début du mois de juin lors d’un match de qualifications de la Coupe d’Afrique des nations 2019 entre le Cameroun et le Maroc, à Yaoundé, lorsqu’il a chuté maladroitement à la 18e minute quand son maillot a été retenu par un adversaire.

Oyongo a été opéré avec succès quelques jours plus tard à Barcelone, à la suite d’une rupture du tendon patellaire (rotulien) du genou droit, et l’Impact avait indiqué qu’il devrait s’absenter pour une période d’environ six mois. Depuis la perte d’Oyongo, la formation montréalaise présente une fiche de 1-3-2, toutes compétitions confondues.