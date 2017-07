ST. PETERSBURG, Fla. — Les Rays de Tampa Bay ont incrit sur la liste de restriction le voltigeur Colby Rasmus, qui a décidé de «laisser le baseball de côté».

Le club n’a pas offert de détails, se limitant à un communiqué où on soutient la volonté du joueur.

Les Rays terminent le communiqué avec «Nous sommes reconnaissants pour son apport à notre équipe, et nous souhaitons le meilleur à lui et sa famille. Pour respecter la vie privée de Colby et de sa famille, les Rays ne feront pas d’autres commentaires.»

Rasmus s’est joint aux Rays comme joueur autonome en janvier. Il était sur la liste des blessés depuis le 23 juin, résultat d’une tendinite à la hanche gauche.

Il a frappé pour ,281 en 37 matches cette saison, avec neuf longues balles et 23 points produits.

Rasmus a fait ses débuts dans les majeures en 2009, avec St. Louis. Il a aussi joué pour Toronto et Houston.

Rasmus affiche une moyenne globale de ,242, avec 165 circuits et 490 points produits.