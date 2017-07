LOS ANGELES — La marque de 100 victoires semble à la portée des Dodgers de Los Angeles.

Leur fiche de 61-29 est la meilleure du baseball majeur à l’aube de la reprise des activités, après la pause du match des étoiles.

Jamais un club n’avait marqué 163 points de plus que tout rival dans la Nationale à ce point-ci d’une saison, ce qu’a réussi le groupe de Dave Roberts.

Los Angeles entame la deuxième portion de la saison avec sept matches et demi d’avance sur les Diamondbacks de l’Arizona, leurs plus proches poursuivants.

Les Dodgers n’ont pas récolté 100 gains depuis 1974, quand la bande de Walter Alston a montré une fiche de 102-60. La formation a perdu devant Oakland en Série mondiale.

Forts d’une série de six victoires, les Dodgers vont débuter le reste de la campagne avec trois matches à Miami et deux à Chicago, contre les White Sox.

Depuis le 7 juin, personne n’a mieux fait que le dossier de 26-4 des Dodgers.

«Est-ce le reflet de qui nous sommes ou une excellente séquence qui dure longtemps?, se questionne Clayton Kershaw. J’imagine qu’on va avoir la réponse.»

Les Dodgers ont un fulgurant dossier de 39-11 à la maison – ils ont d’ailleurs échappé un seul de leurs 19 derniers matches au Dodger Stadium. L’équipe va toutefois disputer 40 de ses 71 derniers matches à l’étranger.

«Nous sommes très bons pour rester dans le moment présent, a dit le troisième but Justin Turner, qui était l’un des six représentants des Dodgers au match des étoiles. Nous ne sommes pas inquiets à propos du passé ou du futur.»

Turner mène les siens avec une moyenne de ,377. En 65 matches, il a cogné 10 circuits, a produit 37 points et a marqué 40 fois.

Le voltigeur Cody Bellinger, recrue de 22 ans, est troisième de la Nationale avec 25 circuits. Il a fait marquer 58 coureurs, bien qu’il ait passé les trois premières semaines de la saison au niveau AAA.

Yasiel Puig a fourni 16 longues balles et 43 points produits.

Kershaw a un dossier de 14-2 et une moyenne de 2,18. Il est invaincu à ses 13 dernières sorties, cumulant une fiche de 10-0 et une moyenne de 1,98. Il aura un répit en Floride et sera bien reposé la semaine prochaine.

Alex Wood épate avec une fiche de 10-0 et une moyenne de 1,67, en 13 départs.

«Les lanceurs ont été très constants, la défense aussi et depuis un mois, nous faisons constamment des progrès au bâton, a dit Dave Roberts, dont le style énergique a donné du tonus au vestiaire. Nous avons de très bons joueurs et ils offrent du très bon baseball.»

Quant au stoppeur Kenley Jansen, il a converti ses 21 occasions de préserver un gain.

«Je n’ai jamais fais partie d’une aussi bonne moitié de saison, a dit Kershaw. Il faut continuer sur la même lancée.»