BEDMINSTER, N.J. — Shanshan Feng n’a commis aucun boguey et elle a joué 66 (moins-6) pour se donner une priorité d’un coup devant Amy Yang, jeudi, lors de la première ronde de l’Omnium féminin des États-Unis.

Le jeu a été suspendu en raison de la noirceur qui sévissait au Club de golf Trump National.

Malgré plusieurs plaintes parce que le plus important tournoi de l’année en golf féminin se déroulait sur un parcours appartenant au président des États-Unis, Donald Trump, il n’y a eu aucune protestation à propos de ses commentaires à l’égard des femmes.

Le seul problème s’est avéré le mauvais temps. Des éclairs ont retardé le jeu pendant plus de deux heures en après-midi et 30 golfeuses se retrouvaient encore sur le terrain quand la sirène a forcé l’arrêt des activités, vers 20h30. La première ronde sera reprise dès 7h, vendredi matin.

Lydia Ko faisait partie du même trio que Feng et elle a remis une carte de 68, tout comme la première joueuse mondiale, So Yeon Ryu. Ryu est d’ailleurs la seule golfeuse à avoir remporté deux tournois cette saison sur le circuit de la LPGA. Carlota Ciganda (68) montrait également un pointage cumulatif de moins-4, mais il lui restait un trou à compléter.

Feng a amorcé sa ronde sur le 10e trou et elle a réussi cinq oiselets à ses neuf premiers trous. La vedette chinoise a retranché un autre coup à la normale au 1er trou avant de réussir une normale lors des huit suivants. Elle a triomphé au Championnat de la LPGA, en 2012.

Yang a pour sa part terminé deux fois au deuxième rang et une fois en troisième et en quatrième position à ce tournoi lors des cinq dernières années. La Sud-Coréenne a réussi six oiselets et elle a commis un boguey.

L’ancienne championne de ce tournoi Cristie Kerr et Megan Khang sont les Américaines les mieux classées en vertu de leur ronde de 69. Elles occupent le sixième échelon, à égalité avec Jeongeun Lee, Hye Jin Choi, Sei Young Kim et Minjee Lee.

Brittany Lang, la championne en titre de cet événement, a inscrit un 72 à sa carte. Elle n’a pu profiter des meilleures conditions climatiques, en début de journée.

La deuxième joueuse au monde, Ariya Jutanugarn, a connu une première ronde à oublier et elle a joué 79.

La Canadienne Brooke M. Henderson est en bonne position après 18 trous. Sa ronde de 70 lui a permis de se hisser au 14e rang, à moins-2. La joueuse amateure Maddie Szeryk a joué 72 et elle se retrouve à égalité en 47e position tandis qu’Alena Sharp a remis une carte de 76 et elle occupe le 115e échelon.