BEDMINSTER, N.J. — La Chinoise Shanshan Feng a conservé le premier rang à l’issue de la première ronde de l’Omnium de golf féminin des États-Unis, vendredi matin au Club de golf Trump National.

Feng a dû patienter plus de 20 heures pour confirmer sa position, après avoir remis une carte de 66, six sous la normale, jeudi. Elle détenait une avance d’un coup sur Amy Yang lorsque les participants ont amorcé la deuxième ronde.

Le premier parcours avait été interrompu à cause de la noirceur, alors que 39 golfeuses se trouvaient toujours sur le terrain. De la pluie et des orages avaient forcé l’interruption du jeu pendant plus de deux heures.

La Canadienne Brooke M. Henderson avait inscrit un score de 70. La joueuse amateure Maddie Szeryk a joué 72 tandis qu’Alena Sharp a remis une carte de 76.

Par ailleurs, l’Américaine Michelle Wie a été contrainte d’abandonner dès le deuxième trou de sa deuxième ronde, en raison d’une blessure au cou. Elle avait dû se contenter d’une carte de 73 lors du parcours initial.