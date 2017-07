FOIX, France — Le Français Warren Barguil a procuré une victoire à son pays en plein jour de la Fête nationale vendredi, l’emportant lors d’une 13e étape endiablée durant laquelle l’Italien Fabio Aru a dû travailler d’arrache-pied pour conserver le maillot jaune.

Barguil a été le premier parmi un groupe de quatre compétiteurs à franchir la ligne d’arrivée à Foix, négociant habilement le dernier virage sur un pont surplombant la rivière Ariège.

À l’exception des deux contre-la-montre, l’étape entre Saint-Girons et Foix, à 101 km, était le plus courte du Tour. Avec ses trois ascensions dans les Pyrénées, elle a procuré ce que les organisateurs espéraient voir: une course à plein régime.