EL SEGUNDO, Calif. — Les Kings de Los Angeles ont évité l’arbitrage avec le défenseur autonome avec compensation Kevin Gravel, lui offrant une entente d’une saison pour 650 000 $ US.

Les Kings ont également mis sous contrat les joueurs autonomes avec compensation Justin Auger, Andrew Crescenzi, Zachary Leslie et Kurtis MacDermid.

Gravel a gradué dans la LNH la saison dernière, amassant sept points en 49 matchs alors qu’on lui a confié un rôle de plus en plus grand en avantage numérique. Il a marqué son premier et seul but dans la LNH contre les Bruins de Boston, le 23 février.

Gravel avait réclamé l’arbitrage plus tôt ce mois-ci après avoir reçu une offre qualificative des Kings. Il était le dernier joueur autonome avec compensation dans la formation des Kings l’an dernier à être toujours sans contrat.

Auger, Crescenzi, Leslie et MacDermid sont tous des joueurs réguliers de la filiale des Kings dans la Ligue américaine.