CINCINNATI — Bryce Harper a cogné deux circuits et a produit trois points, vendredi, aidant les Nationals de Washington à l’emporter 5-0 face aux Reds de Cincinnati.

Stephen Drew et Anthony Rendon ont fourni des simples d’un point en première, puis Harper a fait le reste.

Le voltigeur de droite a frappé un circuit de deux points en troisième et une claque en solo en cinquième.

Gio Gonzalez (8-4) a espacé trois simples, un double et deux buts sur balles en huit manches et un tiers. Il a retiré six frappeurs sur des prises.

Matt Albers a rempli les buts en accordant trois simples, puis Matt Grace a récolté le sauvetage.

En quatre manche et un tiers, Tim Adleman (5-7) a permis cinq points, sept coups sûrs et trois buts sur balles.

Dodgers 6 Marlins 4

Yasiel Puig a cogné son deuxième circuit de la soirée en neuvième, alors qu’il y avait deux retraits, et la frappe de trois points a permis aux Dodgers de Los Angeles de vaincre les Marlins de Miami 6-4.

Il s’agissait de la septième victoire consécutive des Dodgers.

Corey Seager a également claqué un circuit pour les Dodgers (62-29), qui étaient à un retrait de la défaite à trois reprises avant de remporter 27 de leurs 31 dernières rencontres. Ils sont à 33 matchs au-dessus du ,500 pour la première fois cette saison.

Les Marlins menaient 4-3 lorsque Joc Peterson a frappé un simple face à A.J. Ramos (2-4), alors qu’il y avait deux retraits en neuvième. C’était le premier coup sûr des Dodgers depuis la cinquième manche.

Peterson s’est rendu au deuxième coussin sur un mauvais lancer, Yasmani Grandal a obtenu un but sur balles et les deux coureurs ont profité d’un autre mauvais lancer pour avancer sur les sentiers.

Puig faisait face à un compte de 1-2 avant de frapper une balle rapide de 94 miles à l’heure, un circuit de trois points.

C’était son 18e circuit de la saison, et la deuxième fois que Ramos ne réussissait pas son sauvetage.

Le partant des Dodgers Brandon McCarthy a alloué quatre points en quatre manches et deux tiers de travail, mais les quatre releveurs ont réussi à blanchir les Marlins. Josh Fields (5-0) a lancé une huitième parfaite et Kenley Jansen lui a succédé en effectuant trois retraits consécutifs pour obtenir son 22e sauvetage de la saison.

Cardinals 2 Pirates 5

Josh Bell a cogné un circuit de trois points contre Seung Hwan Oh en neuvième et les Pirates de Pittsburgh ont défait les Cardinals de St. Louis, 5-2.

Adam Frazier a frappé un double, puis Oh a donné un but sur balles intentionnel à Andrew McCutchen. Bell, une recrue, a ensuite envoyé une offrande de Oh (1-5) dans les gradins au-delà du champ gauche.

Bell a aussi claqué un simple d’un point en troisième. Il mène les Pirates avec 17 longues balles.

En début de neuvième, Felipe Rivero (4-2) n’a eu besoin que de sept tirs pour régler le cas des Cards.

Frazier a obtenu trois coups sûrs pour les Pirates, qui méritaient un sixième gain à leurs sept derniers matches.

Jedd Gyorko a réussi un circuit de deux points dans une cause perdante.