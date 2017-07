BOSTON — Andrew Benintendi a soutiré un but sur balles avec les buts remplis en neuvième et les Red Sox de Boston ont vaincu les Yankees de New York 5-4, vendredi.

Aroldis Chapman (2-1) n’a pas obtenu de retrait, permettant deux points, deux coups sûrs et deux buts sur balles.

Mookie Betts et Dustin Pedroia ont cogné des simples avant de réussir un double vol. Betts a pu créer l’impasse quand le deuxième but Ronald Torreyes a commis une erreur sur un roulant de Xander Bogaerts.

Après une passe gratuite accordée à Hanley Ramirez, Chapman a trop souvent raté la cible contre Benintendi, permettant à Pedroia de croiser le marbre..

Robby Scott (1-1) a été crédité du gain pour les Red Sox, qui n’avaient pas gagné de match avec un but sur balles depuis 2000.

Mariners 4 White Sox 2

Robinson Cano a frappé un circuit de trois points et les Mariners de Seattle ont eu raison des White Sox de Chicago, 4-2.

Jean Segura a cogné deux coups sûrs et a marqué deux points.

James Paxton (8-3) a disposé de neuf frappeurs au bâton. Efficace en six manches, il a signé un troisième gain de suite.

Les Mariners entamaient un séjour de six matches à l’étranger avec un troisième gain à leurs quatre derniers matches.

James Shields a accordé quatre points en six manches (2-2).

Rangers 5 Royals 3

Adrian Beltre a cogné un circuit de trois points, le frappeur substitut Mike Napoli a donné les devants aux siens avec une claque de deux points et les Rangers du Texas ont surmonté un déficit pour battre les Royals de Kansas City 5-3.

Martin Perez (5-6) a alloué huit coups sûrs et un but sur balles en un peu plus de sept manches, mais il a limité ses adversaires à trois points. Deux d’entre eux sont survenus en deuxième, lorsque’Alcides Escobar a claqué un circuit au champ gauche.

Beltre a cogné son circuit en sixième face au partant des Royals Jason Hammel, qui venait tout juste d’accorder deux simples — les premiers coups sûrs qu’il allouait de la soirée. Napoli a poursuivi la remontée en septième en envoyant une balle du releveur Mike Minor (5-2) par-dessus le muret du champ gauche.

Matt Bush a lancé une huitième parfaite et Alex Claudio a poursuivi en neuvième pour récolter son deuxième sauvetage de la saison.

Cubs 9 Orioles 8

Addison Russell a cogné un circuit en solo en neuvième pour permettre aux Cubs de Chicago de prendre les devants et de l’emporter 9-8 face aux Orioles de Baltimore.

Les Cubs ont presque bousillé une avance de 8-0, qu’ils avaient pris en troisième manche.

Mark Trumbo a égalé la marque 8-8 en claquant un circuit de deux points face à Koji Uehara (3-4) en huitième. Russell a répliqué une manche plus tard pour les Cubs en frappant la balle rapide de Brad Brach (2-2).

Wade Davis a obtenu son 17e sauvetage chez les Cubs.

Willson Contreras et Kyle Schwarber ont frappé deux circuits d’affilée lors d’une première manche de quatre points. Ben Zobrist a également claqué une longue balle et Jason Heyward a ajouté le huitième point en trois manches.