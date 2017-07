DÉTROIT — Aaron Sanchez a été solide durant six manches pour mettre la main sur sa première victoire de la saison, permettant aux Blue Jays de défaire les Tigers de Detroit 7-2, vendredi soir.

Steve Pearce et Jose Bautista ont claqué des circuits chez les Blue Jays, qui ont remporté le premier match de leur séquence de 10 matchs à l’étranger.

Sanchez (1-2) a concédé un point non mérité, sept coups sûrs et deux buts sur balles pour signer son premier gain depuis le 2 octobre dernier face aux Red Sox de Boston. Il a retiré quatre frappeurs sur des prises.

Justin Verlander (5-7) a alloué seulement trois coups sûrs, mais a eu besoin de 114 lancers pour compléter cinq manches et un tiers. Il a accordé trois points, dont deux mérités, et trois buts sur balles et il a retiré cinq adversaires sur des prises.

Les Tigers avaient des coureurs positionnés au deuxième et au troisième but en deuxième manche et aux deux extrémités en troisième, mais Sanchez a été en mesure de se sortir de ces deux situations sans dommages.

Pearce s’est inscrit au pointage en cinquième, frappant la balle rapide de Verlander alors par-dessus l’enclos des Tigers. Kevin Pillar a poursuivi en frappant en ligne droite vers le champ droit. Une balle échappée par J.D. Martinez qui a permis à Pillar d’atteindre le deuxième but.

Pillar s’est avancé au troisième sur le roulant de Darwin Barney et il est rentré au bercail sur un ballon-sacrifice de Bautista.

Les Tigers ont placé des coureurs sur les coins alors qu’il n’y avait aucun retrait en fin de cinquième et Alex Avila a envoyé la balle en direction du troisième. Josh Donaldson a effectué le retrait au premier but, tentant d’effectuer un double jeu pour retirer Alex Presley, mais trop peu trop tard. Jose Iglesias a réduit l’écart 2-1.

Shane Greene a succédé à Verlander en sixième, alors qu’il y avait un retrait. Les sentiers se sont remplis grâce au simple de Pearce. Un but sur balles accordé à Pillar a remis les Blue Jays sur le droit chemin (3-1).

Bautista a entamé la septième avec un circuit aux dépens de Warwick Saupold, portant la marque à 4-1.

Blaine Hardy a accordé trois buts sur balles en huitième, dont un à Russell Martin alors que les sentiers étaient pleins, donnant une avance confortable de quatre points aux Jays.

Andrew Romine a répliqué en claquant une longue balle en neuvième pour les Tigers.