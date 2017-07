NEWARK, N.J. — Les Devils du New Jersey se sont entendus avec le premier choix au total du dernier repêchage de la LNH, Nico Hischier, samedi après-midi.

Âgé de 18 ans, l’attaquant suisse a apposé sa signature au bas d’un contrat d’entrée de trois ans qui lui rapportera un salaire moyen de 925 000 $US par saison, sans compter les bonis de performance se rattachant à ce pacte.

Hischier avait amassé 38 buts et 86 points en 57 parties la saison dernière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, avec les Mooseheads de Halifax. Il avait ajouté sept points en six rencontres éliminatoires et il avait fait écarquiller les yeux lors du Championnat mondial de hockey junior, en inscrivant quatre buts et sept points en cinq matchs.

Hischier a participé au camp de perfectionnement des recrues des Devils, ce week-end. Il avait été sélectionné au premier échelon par les Devils, devant Nolan Patrick, lors de la dernière séance de repêchage de la LNH, qui s’est déroulée en juin, à Chicago.