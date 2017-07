LOUDON, N.H. — Kyle Busch a dominé de nouveau pour remporter l’épreuve de la série NASCAR Xfinity qui se déroulait au New Hampshire Motor Speedway, samedi.

Busch a mis la main sur une troisième victoire cette saison et une 89e en carrière.

Il n’a pas été mis à l’épreuve après avoir livré un duel à Brad Keselowski, plus tôt dans la course. Keselowski a mené 102 tours, mais il n’a pas réussi à poursuivre sa domination en fin de course.

Busch pilotait une des six voitures à avoir terminé sur le tour du meneur.

Ryan Preece a terminé au deuxième rang, suivi de William Byron, Kyle Larson et Keselowski. Larson devait s’élancer depuis la pole pour amorcer la course de dimanche, jusqu’à ce que sa voiture ne satisfasse pas le contrôle technique, ce qui le déplacera à l’arrière du peloton.

Le meneur au classement de la série, Elliott Sadler, a terminé au septième rang. Il possède une avance de 45 points devant Byron.