DÉTROIT — Michael Fulmer a lancé pendant huit bonnes manches et J.D. Martinez a produit cinq points, aidant les Tigers de Detroit à écraser les Blue Jays de Toronto 11-1, samedi soir.

Nicholas Castellanos, Miguel Cabrera et Martinez ont étiré les bras pour les Tigers.

«C’est plaisant de jouer un match quand tu marques autant de points et que ton lanceur obtient plusieurs retraits rapides, a affirmé Castellanos. C’est de la façon dont tu veux jouer tous les jours.»

Fulmer (10-6) a remporté un quatrième départ de suite, n’allouant qu’un point, deux coups sûrs et un but sur balles. Il a également retiré trois frappeurs sur des prises.

«Le joueur à qui j’ai donné un but sur balles est venu marquer alors ce n’était pas parfait. Évidemment, c’était un bon match, a avoué Fulmer. J’avais besoin d’un départ de la sorte.»

Kendrys Morales a claqué un simple en deuxième manche, mais les Blue Jays n’ont pas placé une autre balle en lieu sûr jusqu’en huitième manche, quand Troy Tulowitzki a réussi un simple à l’avant-champ.

«Fulmer était très agressif et il obtenait la première prise très rapidement, a indiqué le receveur des Blue Jays, Russell Martin. Il avait une bonne balle rapide et une bonne balle glissante.»

Francisco Liriano (5-5) a encaissé la défaite, accordant cinq points, trois coups sûrs et quatre buts sur balles en plus de deux manches au monticule.

Castellanos a procuré une avance de 1-0 aux Tigers en première manche grâce à son 11e circuit de la campagne. Jose Iglesias a porté la marque à 2-0 grâce à un simple productif, en deuxième.

Liriano a complètement perdu la zone des prises en troisième manche. Il a amorcé la manche en donnant un but sur balles à Castellanos, Justin Upton et Cabrera avant de tirer de l’arrière dans le compte contre Martinez. Le gaucher des Blue Jays a quitté la rencontre quelques instants plus tard, lui qui était ennuyé par des raideurs au cou.

«Nous avons déjà vu Francisco s’égarer, mais nous pouvions clairement savoir quand son cou l’a dérangé, a observé le gérant des Blue Jays, John Gibbons. Il a perdu le contrôle.»

Mike Bolsinger a pris le relais et Martinez a converti son premier tir en un simple de deux points. Mikie Mahtook a donné les devants 5-0 aux siens lorsqu’il a poussé un coéquipier au marbre sur un sacrifice.

Les Blue Jays ont marqué leur seul point de la partie en quatrième manche. Jose Bautista a soutiré un but sur balles et il s’est rendu au deuxième coussin à la suite d’un mauvais lancer. Il est venu croiser la plaque après un roulant de Martin et Josh Donaldson.

Les Tigers ont retrouvé leur priorité de cinq points lors de la sixième manche, quand Upton a envoyé Iglesias au marbre sur un roulant. Cabrera a suivi avec une claque de deux points au champ gauche, qui a porté le pointage à 8-1.

Martinez a conclu le massacre en cognant une longue balle de trois points contre Aaron Loup, en huitième manche.