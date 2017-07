KANSAS CITY, Mo. — Shin-Soo Choo a frappé un ballon dans la gauche en neuvième manche, face à Danny Duffy, permettant aux siens d’inscrire le seul point de la rencontre et les Rangers du Texas ont vaincu les Royals de Kansas City 1-0, samedi soir.

Duffy et son homologue Cole Hamels ont disputé sept solides manches sans plier, avant qu’Hamels ne soit remplacé par le releveur Jose Leclerc (2-2) alors qu’il y avait deux retraits en huitième.

Duffy (5-6) a débuté la neuvième et a concédé un faible simple à Jonathan Lucroy. Après que le frappeur substitut Joey Gallo eut atteint le deuxième coussin sur un amorti de Delino DeShields, Choo a frappé la balle rapide de Duffy pour permettre aux siens d’ouvrir la marque.

Leclerc a retiré le premier frappeur de la manche en neuvième, mais c’est Alex Claudio qui a retiré Eric Hosmer sur des prises et qui a forcé Salvador Perez à se faire retirer sur un roulant. Ce double jeu lui a valu un troisième sauvetage cette saison et un deuxième en autant de rencontres.

Les Rangers ont remporté leurs 12 dernières rencontres face aux Royals depuis le mois de juillet dernier.

Yankees 4 Red Sox 1

Didi Gregorius a frappé une flèche en 16e manche qui a permis aux siens de prendre les devants et les Yankees de New York ont défait les Red Sox de Boston 4-1, lors du plus long affrontement au Fenway Park entre les deux rivaux depuis 1966.

Matt Holliday a égalé la marque en frappant un circuit aux dépens du stoppeur des Red Sox Craig Kimbrel, en neuvième. Il aura fallu 5 heures 50 minutes et 512 lancers pour déterminer un gagnant lors de cette rencontre. Et on ne sait pas si cette rencontre est vraiment terminée, car les Red Sox ont mis le match sous protêt après un jeu bizarre au premier but impliquant Holliday, en 11e.

Les deux équipes ont épuisé toutes leurs ressources au sein de leur enclos de lanceurs respectif, et les releveurs n’auront pas droit à beaucoup de repos. Les Yankees et les Red Sox, meneurs de la section Est le la Ligue américaine, ont rendez-vous pour un programme double dimanche.

Le partant des locaux, Chris Sale, a retiré 13 frappeurs sur des prises en sept manches et deux tiers de travail. Il n’a accordé aucun point en trois coups sûrs. Le partant des Yankees, Luis Severino, a quant à lui concédé un point et quatre coups sûrs en sept manches.

Ben Heller (2-0) a lancé durant deux manches. Doug Fister (0-3) a alloué trois points en 16e manche.

Une journée après que les Yankees eurent perdu une avance en neuvième manche, ils ont réussi à surmonter un déficit d’un point. Les Red Sox affichaient un dossier de 43-0 après avoir mené durant huit manches.