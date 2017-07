PITTSBURGH — Lance Lynn a bien fait pendant six manches et un tiers et il a ajouté un double d’un point pour permettre aux Cardinals de St. Louis de blanchir les Pirates de Pittsburgh 4-0, samedi.

Lynn (8-6) a alloué huit coups sûrs et il a retiré trois frappeurs sur des prises pour remporter un deuxième départ consécutif. Lynn n’a pas accordé de point au cours de ses 13 dernières manches et un tiers au monticule.

Tommy Pham a placé trois balles en lieu sûr et il a produit un point pour les Cardinals. Matt Carpenter a réussi deux coups sûrs en quatre présences et il a envoyé un coéquipier à la place. Les Pirates ont perdu pour seulement une deuxième fois en huit matchs.

Jameson Taillon (5-3) s’est incliné pour une première fois en près d’un mois. Il a concédé quatre points et huit coups sûrs en cinq manches.

Francisco Cervelli a obtenu deux coups sûrs pour les Pirates, qui ont laissé neuf coureurs sur les sentiers et qui n’ont frappé qu’un coup sûr en 10 présences au marbre alors que des coureurs se trouvaient en position de marquer.

Rockies 3 Mets 9

Jay Bruce et le lanceur Seth Lugo ont étiré les bras et les Mets de New York ont battu les Rockies du Colorado 9-3 pour signer une deuxième victoire convaincante de suite.

Jose Reyes a aussi frappé une longue balle tandis que Lucas Duda a cogné un double de deux points pour les Mets, qui ont tiré avantage d’une blessure au partant des Rockies, Tyler Chatwood. Lugo (4-2) a été d’office pendant sept manches alors que son équipe détenait une bonne avance. Yoenis Cespedes a quitté la rencontre après s’être blessé au genou droit.

Chatwood (6-11) n’a retiré qu’un frappeur et il a donné trois buts sur balles. Après avoir permis un circuit de trois points à Bruce, le droitier a été rejoint au monticule par un soigneur et le gérant Bud Black.

Chatwood a effectué trois lancers d’échauffement avant d’être remplacé par le gaucher Chris Rusin. On ne sait toujours pas la nature de la blessure de Chatwood, mais celle-ci est venue éprouver à nouveau la relève des Rockies, qui avait été utilisée de fond en comble la veille, dans une défaite de 14-2.

Phillies 2 Brewers 3

Travis Shaw a frappé son 20e circuit de la saison, démarrant la huitième du bon pied pour les siens et les Brewers de Milwaukee ont eu le dessus 3-2 face aux Phillies de Philadelphie.

Shaw a atteint le tableau indicateur au champ centre lorsqu’il a décroché son tir aux dépens de Joaquin Benoit (1-4). Cette victoire permet aux Brewers (52-41) de les placer 11 parties au-dessus de la barre de ,500.

Jacob Barnes (2-1) s’est sorti du pétrin au début de la huitième et il a récolté sa deuxième victoire de la saison. Un double jeu lui a permis de reprendre le droit chemin après avoir envoyé deux frappeurs au premier but.

Corey Knebel a lancé la neuvième et il a obtenu son 16e sauvetage en 20 tentatives. Le retrait sur des prises infligé à Tommy Joseph lui a permis de poursuivre sa séquence de 45 présences au monticule en ayant retiré au moins un frappeur grâce à des prises, un record des Majeures. Odubel Herrera a frappé un double et s’est rendu au troisième but alors qu’il y avait deux retraits, mais Cameron Rupp s’est fait retirer au bâton pour mettre un terme à la rencontre.