SILVERSTONE, Royaume-Uni — Le Britannique Lewis Hamilton, sur Mercedes, a remporté pour la cinquième fois de sa carrière, et pour une quatrième année consécutive, le Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne, dimanche, sur le circuit de Silverstone.

Lors d’une fin de course marquée par plusieurs rebondissements, Hamilton a terminé devant son coéquipier Valtteri Bottas, qui avait pris le départ de la neuvième position, et Kimi Raikkonen, sur Ferrari.

Pendant ce temps, l’Allemand Sebastian Vettel, victime d’une crevaison au pneu avant gauche vers la toute fin de l’épreuve alors qu’il occupait la troisième place, a dû se contenter du septième rang. Du coup, le pilote Ferrari ne compte plus qu’un point d’avance sur Hamilton au championnat des pilotes.

Raikkonen a aussi été victime d’une crevaison vers la fin de la course, mais il est tout de même parvenu à se hisser sur le podium.

Après trois courses consécutives où il avait réussi à récolter des points, incluant son premier podium en carrière au Grand Prix d’Azerbaïdjan, le Québécois Lance Stroll, sur Williams, a dû se contenter de la 16e position.

Prenant le départ de la 15e case, Stroll avait réussi à gagner trois échelons dès le premier tour, mais un arrêt aux puits hâtif, dès le 23e tour, lors duquel il est passé des pneus tendres aux super-tendres, n’a pas apporté les résultats escomptés.

Son coéquipier Felipe Massa a terminé en dixième place.

Hamilton devient le troisième pilote dans l’histoire de la Formule 1 à signer cinq triomphes en Grande-Bretagne, après l’Écossais Jim Clark, entre 1962 et 1967, et le Français Alain Prost, entre 1983 et 1993.

Avec ce quatrième triomphe d’affiklée, Hamilton a également répété l’exploit de Clark, de 1962 à 1965.