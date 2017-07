LONDRES — Le Suisse Roger Federer a tourné une nouvelle page de l’histoire du tennis masculin et y a solidifié sa place en remportant la finale des Internationaux de tennis de Wimbledon dimanche après-midi.

À sa 11e présence en carrière en finale sur la prestigieuse pelouse du All England Club, Federer a vaincu le Croate Marin Cilic en trois manches de 6-3, 6-1, 6-4, en 1 h 41 minutes.

L’increvable suisse a mis fin au duel avec un as, son huitième de la journée, à sa deuxième balle de match.

Federer est ainsi devenu le premier joueur de l’histoire à remporter le simple masculin à Wimbledon en huit occasions. Jusqu’à dimanche, il partageait le record avec l’Américain Pete Sampras et le Britannique William Renshaw, qui a joué pendant les années 1880 à une époque où le champion de l’année précédente n’avait qu’à jouer un seul match pour défendre son titre.

La dernière victoire de Federer au All England Club remontait à 2012, contre Andy Murray, et il avait subi deux défaites en finale, en 2014 et en 2015, contre le Serbe Novak Djokovic.

Il a aussi récolté son 19e triomphe en finale d’un tournoi du Grand Chelem, — un deuxième en 2017 — ce qui l’éloigne de nouveau de son plus grand rival, l’Espagnol Rafael Nadal, qui en totalise 15 après sa victoire aux Internationaux de France il y a un peu plus d’un mois.

Federer avait battu Nadal en finale des Internationaux d’Australie en janvier, mais avait décidé de faire impasse sur Roland-Garros.

Federer l’a emporté sans perdre une seule manche pendant les deux semaines du tournoi, un tour de force qu’il avait aussi réalisé lors des Internationaux d’Australie de 2007. À Wimbledon, le Suédois Bjorn Borg avait été le dernier joueur à accomplir un tel exploit, en 1976.

Contre Cilic, qui a paru ennuyé par une blessure au pied gauche, Federer a signé une septième victoire en huit confrontations, et une deuxième en autant d’années à Wimbledon. L’année dernière, en quarts de finale, il avait défait le Croate après avoir concédé les deux premières manches.

La seule victoire de Cilic contre Federer remonte à la demi-finale des Internationaux des États-Unis, en 2014, en route vers sa seule conquête d’un tournoi du Grand Chelem.