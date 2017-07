BOSTON — Les Red Sox de Boston vont déposer un protêt officiel à la suite de la décision des officiels de ne pas décréter une obstruction lors de leur défaite de 4-1 en 16 manches, samedi, contre les Yankees de New York.

Le gérant John Farrell l’a confirmé dimanche.

Le jeu controversé est survenu en 11e manche quand Matt Holliday a reçu un but sur balles à titre de premier frappeur des Yankees.

Jacoby Ellsbury a suivi avec un roulant en direction du joueur de premier but Mitch Moreland, qui a lancé vers le deuxième coussin pour compléter le jeu forcé. Toutefois, Holliday est revenu vers le premier coussin et a glissé vers le but au moment où l’arrêt-court Xander Bogaerts effectuait son relais en direction de Moreland.

Ce dernier n’a pas réussi à attraper la balle, qui a frappé Ellsbury alors qu’il arrivait au premier but et rebondi jusque dans le territoire des fausses balles. Farrell est sorti de l’abri et a demandé aux officiels de juger qu’il y avait obstruction, mais ceux-ci ont permis à Ellsbury de demeurer au premier coussin.

De son côté, Holliday a expliqué qu’il ne savait pas que Moreland n’avait pas d’abord touché au premier coussin avant de lancer la balle vers le deuxième but.

«Nous croyons fermement qu’il y a eu obstruction sur la séquence, et si on ne s’attaque pas à ce genre de jeu ou qu’on ne s’y attarde pas davantage, qu’est-ce qui nous dit que vous ne demanderez à vos joueurs de faire de même à l’avenir», a observé Farrell dimanche.